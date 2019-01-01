Отражатель Falcon Eyes CFR-42T HL

Falcon Eyes CFR-42T HL - просветный круглый отражатель, цвет - белый, диаметр 106 см.

Рассеиватель имеет полупрозрачную поверхность, смягчает и уменьшает количество света, проходящего через него, поэтому может быть использован со вспышкой на просвет, чтобы создать мягкий свет, или для отсеивания и блокировки светового потока от "излишне" яркого солнца.

Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 40 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", что позволяет закрепить отражатель на штативах или любых опорах без использования специального держателя.