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Отражатель Falcon Eyes CFR-42T HL

картинка Отражатель Falcon Eyes CFR-42T HL от магазина Ultra-mart
картинка Отражатель Falcon Eyes CFR-42T HL от магазина Ultra-mart
картинка Отражатель Falcon Eyes CFR-42T HL от магазина Ultra-mart
картинка Отражатель Falcon Eyes CFR-42T HL от магазина Ultra-mart
FALCON EYES
(0)
Артикул: 25405
Описание товара:
Просветный круглый лайт-диск, цвет: белый просвечивающий, диаметр 106 см, диаметр в сложенном виде 40 см, две ручки с крепежными отверстиями 1/4".
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1 250 руб.
1 188 руб.  Получите спец цену! Вступите в ultraCLUB. Потребуется менее 1 мин. Зарегистрироваться
шт

Falcon Eyes CFR-42T HL - просветный круглый отражатель, цвет - белый, диаметр 106 см.

Рассеиватель имеет полупрозрачную поверхность, смягчает и уменьшает количество света, проходящего через него, поэтому может быть использован со вспышкой на просвет, чтобы создать мягкий свет, или для отсеивания и блокировки светового потока от "излишне" яркого солнца.

Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 40 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", что позволяет закрепить отражатель на штативах или любых опорах без использования специального держателя.

Цвет просветный
Рабочий диаметр 106 см
Диаметр в сложенном виде 40 см
Чехол в комплекте
Вес с чехлом 0,6 кг
  • Отражатель Falcon Eyes CFR-42T HL
Способы получения заказа:
- Доставка и самовывоз в Санкт-Петербурге
- Доставка по всей России в регионы (только по предоплате)
- Доставка товаров интернет магазина в Белоруссию, Казахстан и другие страны ТС

Способы оплаты заказа:
- наличными курьеру при получении (г.Санкт-Петербург)
- наличными в пункте выдачи товара (г.Санкт-Петербург)
- он-лайн оплата прямо на сайте: картой (через защищённый сервис Яндекс.Касса)
- безналичным платежом
- переводом на корпоративную карту «Сбербанк»

- безналичная форма оплаты по счёту для юридических лиц и ИП

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- картой рассрочки Халва от СовКомБанка ( рассрочка от 3 месяцев)


 

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