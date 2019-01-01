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Отражатель Falcon Eyes CRK-42 HL

картинка Отражатель Falcon Eyes CRK-42 HL от магазина Ultra-mart
картинка Отражатель Falcon Eyes CRK-42 HL от магазина Ultra-mart
картинка Отражатель Falcon Eyes CRK-42 HL от магазина Ultra-mart
картинка Отражатель Falcon Eyes CRK-42 HL от магазина Ultra-mart
картинка Отражатель Falcon Eyes CRK-42 HL от магазина Ultra-mart
FALCON EYES
(0)
Артикул: 25408
Описание товара:
5 в 1: золотистый/серебристый/белый отражающий/ белый просвечивающий/черный, диаметр 106 см, в сложенном виде диаметр 40 см, две рукоятки с креплением 1/4".
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1 610 руб.
1 530 руб.  Получите спец цену! Вступите в ultraCLUB. Потребуется менее 1 мин. Зарегистрироваться
шт

Круглый отражатель 5 в 1: золотистый/серебристый/белый отражающий/ белый просвечивающий/черный. Диаметр 106 см, используется в предметной и портретной съемке, а также для подсветки участков кадра.

Золотистая поверхность придает отраженному свету золотистые тона, добавляет теплого света в сцену.

Серебристая поверхность используется для получения жесткого света, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делает эту поверхность одной из часто используемых, найдет применение даже в пасмурную погоду.

Белая отражающая поверхность позволяет получить равномерный и мягкий световой поток для подсветки теней и выравнивания светотеневого рисунка, используется как заполняющий источник. Не искажает цветовую температуру источника освещения.

Просвечивающая ткань рассеивает проходящий сквозь нее световой поток от вспышки и равномерно освещает объект съемки увеличенной площадью излучения. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади.

Черная поверхность поглощает большую часть света, используется для углубления теней и отсекания паразитных засветок, также применяется при съемках поверхностей с бликами.

Конструкция состоит из пружинного стального обруча с натянутой на него полупрозрачной рассеивающей тканью и чехла на молнии со светоформирующими поверхностями. Упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 40 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", что позволяет закрепить отражатель на штативах или любых опорах без использования специального держателя.

Цвет 5 в 1: золотистый/серебристый/белый отражающий/ белый просвечивающий/черный
Диаметр 106 см
Диаметр в сложенном виде 40 см
Чехол в комплекте
Вес с чехлом  0,9 кг
  • Отражатель Falcon Eyes CRK-42 HL
  • Чехол

Способы получения заказа:
- Доставка и самовывоз в Санкт-Петербурге
- Доставка по всей России в регионы (только по предоплате)
- Доставка товаров интернет магазина в Белоруссию, Казахстан и другие страны ТС

Способы оплаты заказа:
- наличными курьеру при получении (г.Санкт-Петербург)
- наличными в пункте выдачи товара (г.Санкт-Петербург)
- он-лайн оплата прямо на сайте: картой (через защищённый сервис Яндекс.Касса)
- безналичным платежом
- переводом на корпоративную карту «Сбербанк»

- безналичная форма оплаты по счёту для юридических лиц и ИП

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- картой рассрочки Халва от СовКомБанка ( рассрочка от 3 месяцев)


 

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