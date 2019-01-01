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Отражатель Falcon Eyes RFR-4066T HL

картинка Отражатель Falcon Eyes RFR-4066T HL от магазина Ultra-mart
картинка Отражатель Falcon Eyes RFR-4066T HL от магазина Ultra-mart
картинка Отражатель Falcon Eyes RFR-4066T HL от магазина Ultra-mart
картинка Отражатель Falcon Eyes RFR-4066T HL от магазина Ultra-mart
FALCON EYES
(0)
Артикул: 24903
Описание товара:
Односторонний лайт-диск, цвет: просветный, размер 100x165 см, в сложенном виде диаметр 51 см, две ручки с крепежными отверстиями 1/4".
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2 080 руб.
1 976 руб.  Получите спец цену! Вступите в ultraCLUB. Потребуется менее 1 мин. Зарегистрироваться
шт

Односторонний овальный отражатель, цвет – белый на просвет. Размер 100х165 см, подходит для поясных портретов и для подсветки отдельных участков кадра, используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создании светового акцента.

Рассеиватель имеет полупрозрачную поверхность, смягчает и уменьшает количество света, проходящего через него, поэтому может быть использован со вспышкой на просвет, чтобы создать мягкий свет, или для отсеивания и блокировки светового потока от "излишне" яркого солнца.

Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 51 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", что позволяет закрепить отражатель на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя.

Цвет просветный
Рабочий размер 100х165 см
Диаметр в сложенном виде 51 см
Чехол в комплекте
Вес без чехла  1,1 кг
Вес с чехлом  1,18 кг
  • Отражатель Falcon Eyes RFR-4066T HL
  • Чехол
Способы получения заказа:
- Доставка и самовывоз в Санкт-Петербурге
- Доставка по всей России в регионы (только по предоплате)
- Доставка товаров интернет магазина в Белоруссию, Казахстан и другие страны ТС

Способы оплаты заказа:
- наличными курьеру при получении (г.Санкт-Петербург)
- наличными в пункте выдачи товара (г.Санкт-Петербург)
- он-лайн оплата прямо на сайте: картой (через защищённый сервис Яндекс.Касса)
- безналичным платежом
- переводом на корпоративную карту «Сбербанк»

- безналичная форма оплаты по счёту для юридических лиц и ИП

Новинка!

- картой рассрочки Халва от СовКомБанка ( рассрочка от 3 месяцев)


 

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